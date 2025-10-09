Haberler

22 Yıl Sonra Yakalandı: Firari Cinayet Zanlısı M.K. Gözaltına Alındı

Kayseri'de 22 yıl boyunca aranan firari cinayet zanlısı M.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2003 ve 2009 yıllarında işlenen cinayetlerden dolayı firar eden M.K., sahte kimlik kullanmaya çalışırken tespit edildi.

Kayseri'de 2 cinayetten aranan firar şahıs, 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari şahsın kente geleceği yönünde bilgi aldı. İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahısların kontrol edilmesi esnasında bir şahıstan şüphelenen ekipler parmak izi kontrollerinde şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

