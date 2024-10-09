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22 Yıl Sonra Yakalanan Katil Zanlısı Antalya'da Ele Geçirildi

22 Yıl Sonra Yakalanan Katil Zanlısı Antalya'da Ele Geçirildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce iki kişiyi öldüren O.Y., Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren firari, jandarma tarafından Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 22 yıl önce Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Burunsuzlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.P. (23) ile M.P'yi (38) öldürüp olay yerinden firar eden katil zanlısı O.Y'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, zanlıyı Antalya'nın Akseki ilçesi kırsal alanda yakaladı. Kilis'e getirilen şahıs katil zanlısı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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