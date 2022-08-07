22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çark Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa