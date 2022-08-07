22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çark Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Çark Caddesi Sakarya 3. Sayfa Haberler

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