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22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da, 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Emrah A., Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken polis tarafından yakalandı. Teknik ve fiziki takiple tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin radarına takıldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin bir kafede Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Devre arasını gözaltında geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah A.'yı (25), teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin bir kafede olduğu bilgisine ulaştı. Kafeye müşteri gibi giren ekipler, Emrah A.'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Devre arasını karakolda geçiren şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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