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22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, kasten öldürme ve uyuşturucu madde satın almak suçlarından 22 yıl hapis cezasıyla aranan A.C.K. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 22 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.C.K., isimli şahsın kasten öldürme ve uyuşturucu madde satın almak suçlarından 22 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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