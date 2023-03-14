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22 yıl hapis cezası vardı, jandarma ekiplerince yakalandı

3. Sayfa Haberleri

22 yıl hapis cezası vardı, jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 ayrı suçtan 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.T. (35) isimli şahıs, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Muradiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Sakarya Sapanca 3. Sayfa Haberler

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