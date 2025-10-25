Haberler

22 Yıl Cezası Olan Hükümlü Nusaybin'de Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyaya hırsızlık' suçlarından cezası bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandığı ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
