22 Yıl Cezası Olan Hükümlü Nusaybin'de Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandığı ifade edildi. - MARDİN