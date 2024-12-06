22 Yaşındaki Öğretmen Kazada Hayatını Kaybetti, Sürücüye 7 Yıl 6 Ay Ceza

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 22 yaşındaki Okul Öncesi Öğretmenliği öğrenimi gören genç kızın hayatını kaybettiği kazaya sebep olmakla suçlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece indirimsiz olarak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay 26 Temmuz 2023 günü Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. idaresindeki 26 AFH 487 plakalı araç, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrenimi gören Gamze Çatal (22) idaresindeki 35 BMC 086 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz genç kız hayatını kaybederken sürücü B.A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İndirimsiz ceza

Kazayla ilgili süren davanın 8'inci celsesinde, sanıkla ilgili karar açıklandı. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Gamze Çatal'ın trafik kazası sonucu ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık B.A. hakkında, mahkeme savcısının mütalaası ve mahkeme hakiminin kararı ile herhangi bir takdiri indirim uygulanmadan, üst sınırdan cezalandırılarak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. - İZMİR