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22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Enkazdan ayakta çıkan Leyla 'başın dönüyor' diyerek annesini sordu, ardından sedyeye alınıp hastaneye götürüldü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çöken bir binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı...

22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Enkazdan ayakta çıkan Leyla 'başın dönüyor' diyerek annesini sordu, ardından sedyeye alınıp hastaneye götürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çöken bir binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı sağ olarak çıkardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, "Başım dönüyor" diyerek annesini sordu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalara ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi'de kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan Akçam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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