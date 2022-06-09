22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada - Haberler

22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada

Kağıthane'de bir genç çıkan silahlı kavga sonucunda kalbinden vurularak öldürülmüştü

Firari saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 22 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet anlarının kameralara da yansıdığı olayda, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekçilere ateş açması sonucu ayağından vurulan diğer şahıstan yakalanıp tutuklanmıştı.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 8 Mayıs Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç.ve Emirhan K.cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başlamıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karışmıştı.

Silahlı kavgada genç kalbinden vurularak öldürülmüştü

Birbirine giren iki şahıs, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başlamıştı. Bu sırada Yunus Ç.'nin yanında olan Nurullah Bozkurtkalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düşmüştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürülmüştü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bekçilere de ateş eden şahıs vurularak yakalanmıştı

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istemişti. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başlamıştı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.'yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirmiş ardından da yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil zanlısı da silahıyla birlikte yakalandı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan ve emniyette 5 adet suç kaydı bulunan Emirhan K.'yı yakalama çalışması başlatmıştı. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri şahsın Bakırköy'de bir adreste olduğunu tespit etti. Hemen harekete gelen polis, önceki gün şahsı olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Emirhan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anları kameralara yansımıştı

Kağıthane'de yaşanan silahlı kavga anları ve çevrede yaşanan panik halleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında yaşanan silahlı kavga anları ve vurulan şahsın yere düştükten sonra kaçışmaların yaşandığı, olay yerine gelen bekçilerin ise bir kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.