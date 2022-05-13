22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü - Haberler

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22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen gencin yere çakılma anı anbean kameralara yansırken, gencin çarpma sonrası yerden sektiği görüldü.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.
Olay, Dalaman'ın Seyfettin İnce Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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