22 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 22 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi. Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 22 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin Kocaeli ve bölge illerden yaptığı çalışmalar neticesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 22 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.