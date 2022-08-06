22 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 kaçak göçmen sınır dışı edildi

22 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 22 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

 - Güncelleme:

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 22 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin Kocaeli ve bölge illerden yaptığı çalışmalar neticesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title