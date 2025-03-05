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22 İlde DEAŞ Operasyonu: 47 Şüpheli Yakalandı

22 İlde DEAŞ Operasyonu: 47 Şüpheli Yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 'GÜRZ-48' operasyonlarında, Aydın'ın da aralarında bulunduğu 22 ilde 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca aralarında Aydın'ın da bulunduğu 22 ilde son 2 haftadır devam eden 'GÜRZ-48' operasyonlarında 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 ilde son 2 haftadır jandarma tarafından devam eden 'GÜRZ-48' operasyonlarında; 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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