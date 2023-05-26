22 bin liralık kablo çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de bir kamyon kasasından 200 metre uzunluğundaki 22 bin TL değerinde kablonun çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bir kamyon kasasından 200 metre uzunluğundaki 22 bin TL değerinde kablonun çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yahnikapan Mahallesi'nde ikamet eden H.İ. isimli şahsa ait park halindeki kamyonun açık kasasından sondaj makinasına ait 200 metre uzunluğundaki kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Piyasa değeri yaklaşık 22 bin TL olan kabloyu çalan şahısların yakalanması amacıyla Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, olayı T.D., E.T. ve E.Y. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalan ve ifadelerinde suçlarını kabul eden şüphelilerin hakkında, 'Hırsızlık' suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheli şahısların çaldığı kabloları kent merkezinde bulunan bir hurdacıya satıldığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibi V.B. ve çalışanı H.A. da yakalandı. Gözaltına alınan işletme sahibi ve çalışanı hakkında 'Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talep edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR