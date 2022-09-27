22 ayrı suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da çeşitli suçlardan kaydı olan zanlı, bir iş yerindeki hırsızlık olayı sonrası polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen ve 15'i hırsızlık olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışma başlattı. Ekipler, iki iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayında, yapılan güvenlik kamera çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın B.P. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. B. P.'nin 15'i hırsızlık olmak üzere toplamda 22 ayrı suç kadının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ