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22 Ayrı Dolandırıcılıktan Aranan Yaşlı Kadın İstanbul'da Yakalandı

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Kocaeli ve Sakarya'da 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.T., İstanbul'da yakalandı. A.T.'nin ayrıca 726 bin 100 TL para cezası bulunuyordu.

22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan yaşlı kadın yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli ve Sakarya'da 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadın İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 adet olmak üzere toplam 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. isimli kadına operasyon düzenlendi. 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 TL para cezası olan A.T., polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı. İşlemleri sonrasında mahkemeye çıkarılan yaşlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ayrı Dolandırıcılıktan Aranan Yaşlı Kadın İstanbul'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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