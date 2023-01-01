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218 bin makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

218 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 218 bin içi dolu ve boş makaron ile 160 kilogram tütün ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 218 bin içi dolu ve boş makaron ile 160 kilogram tütün ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri tarafında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 43 bini içi dolu, 175 bin TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 218 bin makaron, 55 sökülmüş TAPDK bandrolü, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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