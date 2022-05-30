21 yıl kesinleşmiş hapis kararı vardı, JASAT yakaladı - Haberler

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21 yıl kesinleşmiş hapis kararı vardı, JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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21 yıl kesinleşmiş hapis kararı vardı, JASAT yakaladı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.O. isimli şahıs JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.O. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti Uyuşturucu Muğla JASAT 3. Sayfa Haberler

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