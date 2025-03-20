Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ile nitelikli dolandırıcılık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP