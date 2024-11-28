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21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Didim'de Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Didim'de Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan S.E. jandarma tarafından yakalandı. Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla gerçekleştirilen silahlı yağma ve silah taşıma suçlarından 5 yıldır aranan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından İzmir ve Muş illerinde işlemiş olduğu suçlardan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 2 dosyadan suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşıması suçlarından 5 yıldır aranan ve toplam 21 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü S.E. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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