21 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Gamze E. ormanlık alanda saklandığı kulübede polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Gamze E.'nin (37) İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kulübede saklandığı bilgisini aldılar. Polis ekipleri söz konusu adrese baskın yaparak şahsı yakaladılar. Gamze E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa