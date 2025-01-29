21 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Eskişehir'de Yakalandı

Eskişehir'de, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin Odunpazarı ilçesindeki faaliyetleri sonucunda; "Yağma, Hırsızlık, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen kadın, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR