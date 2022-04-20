21 yıl, 59 ay ve 127 gün hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve ayrı ayrı suçlardan 21 yıl, 59 ay ve 127 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Serik ilçesi Üründü Mahallesi'nde dün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından planlanan ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı desteğinde yapılan operasyonda 21 yıl, 59 ay ve 127 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (21) isimli şahıs JASAT timinin operasyonu ile yakalandı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıs tutuklanarak Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

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