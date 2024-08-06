Samsun'da 21 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Samsun'da 21 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'nin evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanan E.K., gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN