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21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğüsünden vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğüsünden vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 4 zanlı gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Muharrem Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Alıcı'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

Öte yandan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey kavga 3. Sayfa Haberler

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