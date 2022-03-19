21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı - Haberler

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21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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21 ayrı bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan şüpheli Tercan polisince yakalandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde bileşim suçu işlediği gerekçesiyle 21 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli Erzincan'ın Tercan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde bileşim suçu işlediği gerekçesiyle 21 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli Erzincan'ın Tercan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşları bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırdığı iddia edilen ve 21 ayrı dosyadan aranması bulunan M.K., Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda Kazım Karabekir mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Hisarcık, Türkiye, Tercan, 3. Sayfa, Haberler

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