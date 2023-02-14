203 saat sonra inanılmaz kurtuluş: 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar Kahramanmaraş'ta 203. saatin inanılmazları Hidayet ve Muharrem Polat çifti oldu Kahramanmaraş'ta 203.

203 saat sonra inanılmaz kurtuluş: 7 katlı bina enkazının en dibinden sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta 203. saatin inanılmazları Hidayet ve Muharrem Polat çifti oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 203. saatin inanılmazları depremde yerle bir olan 7 katlı Aktaş Apartmanının en dibinden sağ çıkmayı başaran Hidayet ve Muharrem Polat Çifti oldu.

Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 203. saati geride bırakıldı. Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahalllesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanın'da çalışma yaptıkları sırada kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı. Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler Hidayet Polat isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 203 saatlik karanlığın ardından arama kurtarma ekipleri tarafından güneşe çıkarılan karı koca çift şükredip arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.