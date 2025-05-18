2025'te 26 Bin 822 Araca Standart Dışı Işık Cezası

2025'te 26 Bin 822 Araca Standart Dışı Işık Cezası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında standart dışı ışık kullanan 26 bin 822 araca işlem yapıldığını açıkladı. Bakan, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde birçok araçta çeşitli ihlaller tespit edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 2025 yılında 'Standart Dışı Işık (Far) Kullanan' 26 bin 822 araca işlem yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında "Standart Dışı Işık (Far) Kullanan" 26 bin 822 sürücüye-araca işlem yapıldı. Aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması, Orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi, Gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanması yasaktır. Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 679 bin 567 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları 'çakar' mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, Emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam: 531 bin 491 araca-sürücüye işlem yapıldı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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