İzmir'de Silahlı Saldırı: İki Polis Şehit

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezin yönelik silahlı saldırı soncunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf emniyet müdürümüz Muhsin aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Cenab-ı Allahtan rahmet, yaralı polis memuru Ömer Amilağ, Polis memuru Murat Dağlı acil şifa diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
