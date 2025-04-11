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2018'de Çalınan Motosiklet Aydın'da Ele Geçirildi

2018'de Çalınan Motosiklet Aydın'da Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında çalınan bir motosiklet, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bulundu. Denetimler sırasında bir kişi de uyuşturucu suçlamasıyla yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Motosikletli Asayiş Timi ve Kemer Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Bozdoğan ilçesi Kemer Baraj Yolu üzerinde yapılan denetiminde; Nazilli ilçe merkezinden 2018 yılında çalınan 1 adet motosiklet ele geçirildi. Ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulunmak ve kullanmak' suçundan aranan bir şahıs da yakalandı. Denetim kapsamında 4 sürücüye 25 bin 990 TL trafik idari para cezası uygulanırken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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