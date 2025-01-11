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2015'teki Cinayet Davası: Firari Şüpheli 9 Yıl Sonra Yakalandı

2015'teki Cinayet Davası: Firari Şüpheli 9 Yıl Sonra Yakalandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetle ilgili firari şüpheli 9 yıl sonra yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Rize'de sahte kimlik ile yaşarken tespit etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetin firari şüphelisi, 9 yıl sonra yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Kasım 2015 tarihinde Gelibolu ilçesinde meydana geldi. M.A., B.A. (46) tarafından ateşli silahla öldürülmüş, şüpheli ise firar etmişti. Arama çalışmaları kapsamında, B.A.'nın memleketi olan Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşadığı yönündeki bilgiler yeniden değerlendirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık 2024'te Rize'de kapsamlı saha çalışmaları başlattı. Yağcılar Köyü'nde yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelinin Çanakkale merkezde akrabalarının yanında yaşadığı tespit edildi.

9 Ocak'ta tarihinde Çanakkale merkezde düzenlenen operasyonda B.A., polise teslim oldu. Yapılan ev aramasında 2 adet dürbün, 1 adet av tüfeği, 85 adet kartuş, 85 adet 9x19 çapında fişek ile kardeşlerine ait 2 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 9 yıldır açık olan cinayet dosyası, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları ile kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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