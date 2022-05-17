200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
200 kiloluk hasta eve vinçle taşındı

Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi üzerinde bulunan Gürbüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kilo problemi olan H.I., bir süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.I., yürüyemediği için ambulansla evine getirildi. H.I. evine giremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title