200 bin Liralık soygunu gerçekleştiren baba-oğul, çaldıkları eşyaları satarken yakayı ele verdi

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Isparta'da bir bağ evinden çalınan 200 bin TL değerindeki tarım aletleri ve ev eşyaları, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

Isparta'da bir bağ evinden çalınan 200 bin TL değerindeki tarım aletleri ve ev eşyaları, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Hırsızlıkla bağlantılı baba-oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan tüm malzemeler mağdura teslim edildi.

Olay, 14 Ocak 2025 tarihinde Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde yer alan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. isimli vatandaş, bağ evinden yaklaşık 200 bin Lira değerindeki tarım aletleri ve ev eşyalarının çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin H.Ç. ve E.Ç. isimli baba-oğul olduğunu tespit etti.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

16 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin Isparta İl Merkezi ve Gelendost ilçesindeki adreslerinde yapılan aramalarda, mağdura ait çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Satılan diğer malzemelerin izine Gelendost ilçesinde satışı yapılırken ulaşıldı ve bu malzemeler de satın alan kişiden alınarak mağdur R.Y.'ye teslim edildi.

Baba-oğul tutuklanarak ceza evine gönderildi

H.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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