Bitlis'in Mutki ilçesinde 2003 yılında meydana gelen 'kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın 20 yıldır arandığı ve adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

20 yıldır 'kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde 2003 yılında meydana gelen "kasten adam öldürme" suçundan aranan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen keşif, gözetleme ve istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mutki ilçesi jandarma sorumluluk bölgemizde 2003 yılında meydana gelen 'kasten adam öldürme' olayı ile ilgili Bitlis 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıldır arama kaydı bulunan M.B. isimli şahıs, 11 Kasım 2023 tarihinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.