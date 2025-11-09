Haberler

20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Başkale'de Yakalandı

20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Başkale'de Yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde, 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından çobanlık yaptığı sırada yakalandı. 1,5 yıldır firarda olan B.K., adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışma neticesinde 'kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak 1,5 yıldan beri aranan B.K. (33) isimli şahsın Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi'nde saklandığı ve çobanlık yaptığı JASAT tarafından tespit edildi. 08.11.2025 günü icra edilen operasyonla arazide hayvan sürüsü içerisinde saklanırken yakalanan B.K., Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi. - VAN

