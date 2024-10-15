20 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı

Kastamonu'da 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan M.K.'nin yakalanması için harekete geçirildi. M.K. isimli şahıs, ekipler tarafından Merkez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU