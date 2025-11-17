20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.C. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa