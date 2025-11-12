20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Erzurum'da Yakalandı

Erzurum'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi) ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Yakutiye ilçesinde, "Nitelikli Yağma", "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından hakkında toplam 20 yıl, 4 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilirken tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM