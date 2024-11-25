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20 Yaşındaki Genç Sahte Alkolden Hayatını Kaybetti

20 Yaşındaki Genç Sahte Alkolden Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Küçükhacılar köyünde, sahte alkol tüketen 20 yaşındaki İsa Çobankaya evinde ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili üç arkadaşı sorgulanıyor.

Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde, 20 yaşındaki genç yaşadığı evde ölü bulundu. 3 arkadaşıyla birlikte sahte alkol tükettiği tespit edilen gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Olay, geçtiğimiz gün Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz şekilde yatan İsa Çobankaya (20) hastaneye kaldırıldı. İsa Çobankaya, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçtikleri alkolün sahte olduğu tespit edildi

Yapılan incelemelerde, İsa Çobankaya ve 3 arkadaşının tükettiği alkolün sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Ç.U., A.K. ve H.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Çobankaya'nın ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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