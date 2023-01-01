20 yaşındaki genç odunlukta asılı bulundu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da 20 yaşındaki genç odunlukta asılı halde ölü bulundu. Samsun'da 20 yaşındaki genç odunlukta asılı halde ölü bulundu. Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Ferdi Köse, kendilerine ait evin bahçesinde bulunan odunlukta tavana asılı halde ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Ferdi Köse'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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