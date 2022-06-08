20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

Adana'da 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak 3 adrese yaptığı baskında 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Polis 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa