Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 2 tırda kaçak 11 milyon 360 bin dolu ve 8 milyon 800 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de 2 tırda kaçak 11 milyon 360 bin dolu ve 8 milyon 800 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde 11 milyon 360 bin dolu, 8 milyon 800 bin boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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