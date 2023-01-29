20 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtuldu, 161 gün sonra vefat etti 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti. Mardin'in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Nofa Çelik, 161 gün sonra hayatını kaybetti. Mardin'in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, akaryakıt istasyonunun yakınlarında gübre yüklü iki tırın karıştığı kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nofa Çelik (84), 161 gün sonra geçtiğimiz gün yaşam mücadelesini kaybetti. Çelik'in cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınıp, Derik ilçesindeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dicle Üniversitesi Mardin 3. Sayfa Haberler

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