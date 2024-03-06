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20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu

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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobili takibe alan ekipler, aracı yaklaşık 20 kilometre takip etti. Otomobil, Kapıkule yolunda kontrolden çıkarak su tahliye kanalına girdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Türk uyruklu aracın sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Haberler

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