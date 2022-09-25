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20 gündür kayıp şahsın cesedi ırmak kenarında bulundu

3. Sayfa Haberleri

20 gündür kayıp şahsın cesedi ırmak kenarında bulundu

Samsun'da yaklaşık 20 gündür kayıp olan bir kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Samsun'da yaklaşık 20 gündür kayıp olan bir kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Irmağı kenarında odun toplayan vatandaşlar dere kenarındaki yeşillik alanda çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi buldu. Olay polise haber verildi. Olay yerine giden polis, buluntu cesedin yaklaşık 20 gündür kayıp olan Hamza Taşkara'ya (71) ait olduğunu tespit etti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Taşkara'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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