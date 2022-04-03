Son dakika: 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada - Haberler

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Son dakika: 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı.

20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL İstanbul'da 20 gün içinde 6 otomobil ve 2 araç plakası çalan hırsız gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir ve Avcılar'da yaşanan otomobil hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Sezgin O.'yu gözaltına aldı.

Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 gün içerisinde 6 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, ifade işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

Son dakika: 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

Son dakika: 20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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