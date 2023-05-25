20 günde 5 telefon çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 günde 5 ayrı cep telefonu hırsızlığının faili olduğu belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mayıs ayı içerisinde 20 günde Manavgat şehir merkezinde 4'ü otomobilden, 1'i de pazar tezgahından olmak üzere 5 ayrı cep telefonu hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen Mustafa A., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. 10 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA