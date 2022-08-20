Mersin haberleri | Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu 3. Sayfa Haberleri Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 bin tavuk telef oldu. Olay ilçeye bağlı İbrişim Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk besiciliği yapan Mustafa Suluç'a ait tavuk çiftliğinde 35 günlük sürece gelen 20 bin tavuk, hava temizleyicisi fanın arızalanması nedeniyle sıcaktan telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, telef olan tavuklar ise çiftlikten alınarak toplu olarak toprağa gömüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın Hisarcık Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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