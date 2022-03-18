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2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAŞLI, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ile yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 yıldır aranma kaydı bulunan sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. yakalandı. İ.K. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaynaşlı, Jandarma, JASAT, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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