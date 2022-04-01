2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı

ADANA (İHA) - Adana'da 2 yıl önce evin bahçesine düşen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan doberman cinsi köpek, bu kez bahçeye uçan otomobilin kulübenin üzerine düşmesi sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Metin T.'nin (60) kullandığı otomobil yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü, ev sahipleri Ahmet Dönmez (35) ve diğer kişiler tarafından otomobilden çıkartılıp Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil doberman cinsi köpeğin kulübesinin üzerine düştüğü için köpek de telef oldu.

Ev sahibi Ahmet Dönmez, evleri hemen virajın alt tarafında olduğu için sürekli kaza olduğunu ve birçok kez bahçeye araç uçtuğunu belirterek, "Bu gece de bir ses duyup dışarı çıktık. Bir otomobil bahçedeki köpeğimizin kulübesinin üzerine düşmüştü. Biz hemen yardıma koştuk. Sürücüyü çıkarmaya çalışırken köpeğimi merak ettim. Sürücünün bize 'Köpeğiniz kaç kuruş, öderiz' demesi çok zoruma gitti. Buradaki hayvanseverler de sürücüye saldırmak istedi. Benim köpeğim sonuçta bu kazada öldü. Ben sürücüden şikayetçiyim" dedi.

Aynı evin bahçesine 1 Nisan 2020'de de virajı alamayan bir otomobilin düştüğü ve kazada doberman cinsi köpeğin son anda ölmekten kurtulduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Viraja hızlı giren sürücünün direksiyon

hakimiyetini kaybedince aydınlatma direğine çarpıp, sonra da bahçeye düştüğü görüldü. Bahçedeki başka bir köpek ise aydınlatma direğinin bir parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu arada otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla yön değiştirdiği, aksi takdirde eve çarpacağı öğrenildi. - ADANA